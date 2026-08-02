Военные Италии высадились на танкер в Средиземном море

Продолжительность проверки составила около двух часов. К операции также были привлечены греческое судно и польский морской патрульный самолет. В Минобороны Италии отметили, что мероприятие прошло без инцидентов. Итальянская сторона в настоящее время изучает документацию, полученную в ходе проверочных действий.