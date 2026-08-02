Военные Италии высадились на танкер в Средиземном море

«Целью досмотра была проверка национальной принадлежности судна, которая для кораблей определяется флагом, под которым им разрешено ходить. Toa Payoh совершает плавание, заявляя о хождении под флагом Камеруна», — говорится в заявлении оборонного ведомства.
Операция прошла в акватории западнее итальянского острова Пантеллерия. Танкер направлялся из Бенина в Стамбул и включен в санкционные списки Евросоюза, информирует Reuters. Как отметили в итальянском военном ведомстве, капитан судна на начальном этапе отказался взаимодействовать с проверяющими. Вследствие этого группа военных высадилась на танкер, используя вертолет.
Осмотр танкера осуществлялся в контексте миссии EUNAVFOR MED Irini. Эта военно-морская операция Евросоюза была учреждена в 2020 году для контроля за соблюдением оружейного эмбарго ООН в отношении Ливии. Впоследствии ЕС расширил мандат миссии, предоставив ей полномочия инспектировать суда, которые подозреваются в использовании незаконных флагов.
Продолжительность проверки составила около двух часов. К операции также были привлечены греческое судно и польский морской патрульный самолет. В Минобороны Италии отметили, что мероприятие прошло без инцидентов. Итальянская сторона в настоящее время изучает документацию, полученную в ходе проверочных действий.