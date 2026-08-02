Житель Одессы расстрелял сотрудников ТЦК и закрылся в квартире

Напомним, ранее сообщалось, что по всей Украине прошли масштабные обыски в военкоматах в рамках операции «Честный призыв». Как сообщили в Государственном бюро расследований, сотрудники ведомства провели проверки более чем в ста ТЦК в большинстве областей страны. Следователей интересовали два направления: торговля отсрочками от мобилизации за деньги, а также случаи избиений и пыток военнообязанных.