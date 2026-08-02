В Польше снова избили украинцев

В польском городе Кожухув совершено нападение на граждан Украины — мужчину и женщину. Об этом сообщает портал In Poland.
Инцидент разгорелся в хостеле. Причиной конфликта, по данным портала, стала громкая музыка из автомобиля. Один из нападавших выкрикивал «вали на Украину», после чего привел с собой подкрепление из числа знакомых.
Обоим пострадавшим потребовалась медицинская помощь: врачи диагностировали рассечения и ушибы головы, пришлось накладывать швы. Правоохранительные органы ведут розыск участников избиения.
Ранее в польской Гдыне мужчина проломил голову украинке тростью.
Читайте также: «Свинья, обнимающаяся с падалью»: Туску досталось за встречу с Зеленским.
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.