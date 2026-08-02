Поиск Яндекса
Ричмонд
+28°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Фельдшеры пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на севере Москвы

Машина скорой помощи врезалась в столб на Большой Академической улице в районе Коптево. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Машина скорой помощи врезалась в столб на Большой Академической улице в районе Коптево. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Судя по кадрам с места аварии, пострадали находившиеся в машине фельдшеры, сейчас им оказывают помощь.

— По предварительной информации, причиной аварии мог стать другой автомобиль, который подрезал машину скорой помощи. Обстоятельства ДТП устанавливаются, — говорится в публикации.

Днем ранее скорая помощь столкнулась с легковым автомобилем на юге Москвы. Авария произошла на улице Кантемировской. Предварительно, в результате ДТП пострадал фельдшер. У обеих машин повреждена передняя часть.

В июне в Башкирии произошла авария с участием скорой помощи и грузовика, в результате погибли два медика и 20-летняя девушка. Инцидент произошел на трассе Кропачево — Месягутово — Ачит в Дуванском районе. Прокуратура начала проверку.