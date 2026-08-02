В Белгородской области ребенок погиб при ударе дрона ВСУ

«В Валуйском округе от террористического удара киевских неонацистов погиб ребенок. В селе Принцевка украинский беспилотник ударил рядом с детской площадкой», — написал он на платформе «Макс».
Жертвой атаки стала девочка 13 лет. Двое других детей — девочки 7 и 9 лет — получили осколочные ранения и были доставлены в больницу.
В городе Короче удару подвергся коммерческий объект. Ранения получили мужчина и подросток 16 лет. В результате инцидента повреждены навес здания, оборудование и четыре автомобиля. Одна машина загорелась, возгорание было ликвидировано.
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