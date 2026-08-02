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В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали два человека, включая подростка

Вооружённые силы Украины нанесли удар беспилотником по коммерческому объекту в городе Короча Белгородской области. В результате инцидента пострадали двое местных жителей, включая несовершеннолетнего.

Источник: Life.ru

Как сообщили в оперативном штабе региона, мужчина получил множественные ссадины живота, спины и лица. Бригада скорой помощи доставляет его в городскую больницу № 2 Белгорода. Подросток 16 лет с предварительным диагнозом «акубаротравма» направлен в детскую областную клиническую больницу для обследования.

Повреждения зафиксированы на самом объекте: разрушен навес, пострадало оборудование и четыре автомобиля. Одна из машин загорелась, однако возгорание было быстро потушено. На месте происшествия работают экстренные службы. Специалисты уточняют обстоятельства атаки и оценивают масштаб разрушений. Информация о степени тяжести травм пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что при ракетном обстреле села Казачья Лисица в Белгородской области число пострадавших возросло до четырёх: мужчина с осколочными ранениями конечностей доставлен в Борисовскую больницу, после стабилизации его перевезут в Белгород. Атака на сельхозпредприятие унесла жизни трёх человек.

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