В Петербурге задержали двух мужчин после неудачной попытки поджога бара

По дороге он встретил 34-летнего прохожего, представился «силовиком» и убедил нового знакомого помочь ему с поджогом. В результате прохожий попытался поджечь заведение, а предполагаемый организатор снимал происходящее на мобильный телефон. Однако возгорания не произошло, после чего инициатор скрылся.