Движение на МКАД затруднено на четыре километра из-за аварии на 97-м километре

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внешней стороне 97-го километра МКАД. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
— На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, — говорится в сообщении.
Движение в районе аварии затруднено на четыре километра и осуществляется по трем полосам из пяти. Водителей призвали учитывать ограничения при планировании поездки, передает Telegram-канал ведомства.
Также в этот день машина скорой помощи врезалась в столб на Большой Академической улице в районе Коптево. Пострадали находившиеся в авто фельдшеры. Предварительно, причиной ДТП мог стать другой автомобиль, который подрезал машину скорой помощи.
Ранее два человека, в том числе ребенок, погибли, пятеро пострадали в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в Самарской области. Столкнулись автомобили Geely Emgrand и Hyundai Tucson.