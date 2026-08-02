В Карачаево-Черкесии уточнили число пострадавших при взрыве газа

«Сегодня, 2 августа 2026 года, в результате происшествия (хлопок бытового газа) за медицинской помощью обратилось 10 человек… 7 человек госпитализированы в ближайшие профильные медицинские учреждения города», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что пациентам оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объеме, проведены требуемые диагностические мероприятия.
«Три человека, получившие незначительные травмы, осмотрены врачами бригад скорой помощи, прошли амбулаторную обработку ран и консультацию специалистов-травматологов. Угрозы для их жизни нет, назначено амбулаторное наблюдение по месту жительства», — добавили в минздраве.
Ранее главк МЧС РФ по региону сообщал, что в городе Усть-Джегута на территории частного домовладения под навесом произошел взрыв газовоздушной смеси, за которым не последовало возгорания. По предварительным данным, пострадали десять человек, семь из них доставлены в лечебные учреждения. Позже в правоохранительных органах региона уточнили, что во время свадьбы в доме взорвался газовый баллон, пострадали 11 человек, 6 из них госпитализированы. Угрозы жизни госпитализированных нет.