В Карачаево-Черкесии уточнили число пострадавших при взрыве газа

Ранее главк МЧС РФ по региону сообщал, что в городе Усть-Джегута на территории частного домовладения под навесом произошел взрыв газовоздушной смеси, за которым не последовало возгорания. По предварительным данным, пострадали десять человек, семь из них доставлены в лечебные учреждения. Позже в правоохранительных органах региона уточнили, что во время свадьбы в доме взорвался газовый баллон, пострадали 11 человек, 6 из них госпитализированы. Угрозы жизни госпитализированных нет.