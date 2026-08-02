Скорая и легковушка не поделили дорогу на севере Москвы

В Москве произошло столкновение легкового автомобиля с машиной скорой помощи. Авария случилась на Большой Академической улице, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. По данным ведомства, ДТП произошло в 19:15 возле дома № 35. В результате столкновения никто не получил травм.