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Двое ранены при атаке ВСУ на коммерческий объект в Белгородской области

Беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект в белгородском городе Короче.

Источник: Аргументы и факты

Дрон ВСУ ударил по коммерческому объекту в городе Короче Белгородской области, при атаке пострадали мужчина и юноша. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

«Предварительно, пострадали два человека, среди которых ребенок», — сказано в сообщении.

Мужчина с множественными ссадинами живота, спины и лица доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода. 16-летнего юношу госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. У него, предварительно, «акубаротравма».

В результате атаки БПЛА повреждены навес здания, оборудование и четыре машины. Один автомобиль загорелся. Огонь потушили.

Напомним, сегодня в белгородском селе Принцевка дрон ВСУ ударил рядом с детской площадкой. В результате атаки погибла 13-летняя девочка, еще два ребенка ранены.

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