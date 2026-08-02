Двое ранены при атаке ВСУ на коммерческий объект в Белгородской области

Дрон ВСУ ударил по коммерческому объекту в городе Короче Белгородской области, при атаке пострадали мужчина и юноша. Об этом сообщили в региональном оперштабе.
«Предварительно, пострадали два человека, среди которых ребенок», — сказано в сообщении.
Мужчина с множественными ссадинами живота, спины и лица доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода. 16-летнего юношу госпитализировали в детскую областную клиническую больницу. У него, предварительно, «акубаротравма».
В результате атаки БПЛА повреждены навес здания, оборудование и четыре машины. Один автомобиль загорелся. Огонь потушили.
Напомним, сегодня в белгородском селе Принцевка дрон ВСУ ударил рядом с детской площадкой. В результате атаки погибла 13-летняя девочка, еще два ребенка ранены.