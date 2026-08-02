В центре Калининграда водитель выехал на тротуар, сбил 15-летнюю девочку и врезался в здание (видео)

В Калининграде на ул. Черняховского в 19.14 водитель выехал на тротуар, в ДТП пострадала 15-летняя девочка. Как сообщает Госавтоинспекция, по предварительным данным, водитель был нетрезв.
«По оперативной информации, водитель 1975 года рождения с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем “Пежо” не справился с управлением, допустил наезд на пешехода 2011 года рождения с последующим наездом на здание», — сообщает Госавтоинспекция.
В результате ДТП девочка с телесными повреждениями направлена в медицинское учреждение.
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