Индийские пастухи спасли мужчину, на которого напал тигр

Когда Ядав вместе с несколькими соседями пас коз, на него внезапно набросился тигр. Хищник вцепился зубами в ногу мужчине и потащил его в сторону леса. Однако другие пастухи немедленно пришли на помощь, благодаря чему Ядаву удалось избежать гибели.