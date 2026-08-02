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Индийские пастухи спасли мужчину, на которого напал тигр

65-летний Аклу Ядав выжил после встречи с тигром возле заповедника Валмики в Индии. Об этом сообщает издание Times of India.

Источник: Life.ru

Когда Ядав вместе с несколькими соседями пас коз, на него внезапно набросился тигр. Хищник вцепился зубами в ногу мужчине и потащил его в сторону леса. Однако другие пастухи немедленно пришли на помощь, благодаря чему Ядаву удалось избежать гибели.

По данным медиков, у пострадавшего диагностированы серьёзные рваные раны ноги и обеих рук. Необходимо хирургическое вмешательство. Местные власти уже приступили к розыску тигра, представляющего опасность для людей.

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш тигр напал на двух жителей соседних деревень. Первый случай произошёл 14 июня рядом с деревней Рамнагар. Тигр напал на 60-летнего фермера, когда тот собирал сахарный тростник. На следующий день хищник атаковал 50-летнюю женщину из соседней деревни Кхалепурва.

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