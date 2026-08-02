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В Ростовской области мужчина ранил двух человек из травматического пистолета

В Волгодонске местный житель устроил стрельбу на улице.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области мужчина ранил из травматического оружия двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе донского главка МВД.

Инцидент произошел 1 августа на улице М. Горького в Волгодонске. Мужчина произвел несколько выстрелов из травмата и ранил двух человек во время конфликта.

Очевидцы сообщили о стрельбе в полицию. На место прибыла следственно-оперативная группа. Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали подозреваемого — им оказался 36-летний местный житель. У него изъяли травматический пистолет. В отношении «стрелка» было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

— Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — говорится в официальном сообщении ведомства.

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