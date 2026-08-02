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В Москве произошёл пожар в историческом здании Александровского подворья

В центре Москвы в здании Александровского подворья произошёл пожар. Сведений о пострадавших пока нет, сообщает SHOT.

Согласно Telegram-каналу, к историческому зданию в Староваганьковском переулке прибыли сотрудники МЧС. На месте происшествия очевидцы заметили густой чёрный дым, который выходил из вентиляции двухэтажной постройки. Александровское подворье является памятником архитектуры конца XVII века. Здание возвели в 1670-х годах, а в 1995 году оно получило статус объекта культурного наследия федерального значения.

Ранее на юге Санкт-Петербурга произошёл смертельный пожар, унёсший жизни двух малолетних детей. Огонь вспыхнул в трёхкомнатной квартире на Будапештской улице, где проживала многодетная семья под опекой бабушки. Вскоре после происшествия от полученных травм скончалась и 62-летняя бабушка, которая была законным опекуном. Женщина умерла по пути в больницу.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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