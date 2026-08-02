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В Липецкой области отменили угрозу атаки БПЛА

Сохраняется желтый уровень воздушной опасности.

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Режим угрозы атаки БПЛА отменили на территории Липецкой области. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону в «Максе».

«Отбой красного уровня — “Угроза атаки БПЛА” — на территории Липецкой области. Сохраняется желтый уровень — “Воздушная опасность” — на территории Липецкой области», — говорится в сообщении.

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