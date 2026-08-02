Пострадавшие под Белгородом девочки находятся в состоянии средней степени тяжести

Две девочки девяти и семи лет госпитализированы в состоянии средней степени тяжести после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом в воскресенье, 2 августа, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
По ее словам, дети получили множественные осколочные ранения, их госпитализировали в районную больницу.
— Очередной бесчеловечный террористический акт со стороны киевского режима. В Белгородской области в результате атаки ВСУ рядом с детской площадкой в селе Принцевка погибла 13-летняя девочка. От всей души соболезную родным, — написала Львова-Белова в своем Telegram-канале.
Ранее временно исполняющий обязанности губернатора региона Александр Шуваев сообщил, что ребенок погиб, двое получили ранения в результате удара украинского БПЛА рядом с детской площадкой в белгородском селе Принцевка.
31 июля два человека пострадали в Ростовской области в результате ударов Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь. По его словам, в результате прилета украинского беспилотника поврежден многоквартирный дом, произошло разрушение межэтажных перекрытий. Жителей эвакуировали в пункт временного размещения.