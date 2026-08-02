Аномальная жара ударила по ЯНАО: Пожары приблизились к высочайшим значениям последних лет

«В этом году, конечно, лето у нас очень жаркое, и, к сожалению, не дождливое. От этого высокая горимость. Мы побьём рекорд последних лет по количеству пожаров, по объёму охваченной территории. К счастью, пока они все далеки от населённых пунктов, от объектов экономики. Тем не менее, поступают из ряда наших городов и посёлков жалобы на дым», — рассказал губернатор.