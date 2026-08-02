Шесть человек погибли и 30 пострадали в ДТП с автобусом в Италии

В результате столкновения погибли два водителя. Жертвами аварии также стали два пассажира автобуса и два человека, которые ехали в доме на колёсах. Медики доставили троих пострадавших в больницу в тяжёлом состоянии. Всего травмы получили 30 человек. На месте происшествия работают пожарные и медицинские бригады. Специалисты выясняют причины и обстоятельства аварии.