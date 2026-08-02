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Мирошник: с начала года в России от ударов ВСУ погибли более 35 детей

Около 300 детей пострадали в России в 2026 году в результате атак ВСУ.

Источник: Аргументы и факты

С начала 2026 года более 35 детей погибли в России, еще около 300 пострадали в результате атак ВСУ. Такие цифры в воскресенье назвал посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он отметил, что ВСУ наносят преднамеренные удары по детям.

«Преднамеренные удары по детям, их убийство и ранения — это страшное военное преступление, которое совершили украинские изверги», — написал дипломат в Telegram-канале после удара ВСУ по детской площадке в Белгородской области.

Напомним, трагедия произошла 2 августа в белгородском селе Принцевка. 13-летняя девочка погибла, еще двое детей получили тяжелые ранения.

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