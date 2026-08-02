Львова-Белова назвала гибель девочки в Белгородской области терактом Киева

Напомним, врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев ранее сообщил, что в результате атаки беспилотника в Валуйском округе погибла 13-летняя девочка. Украинский беспилотник нанёс удар рядом с детской площадкой в селе Принцевка. Семилетняя девочка получила множественные осколочные ранения головы, спины и ног. Её госпитализировали в Валуйскую центральную районную больницу. Ещё одну пострадавшую — девятилетнюю девочку с осколочными ранениями — бригада скорой помощи доставляет в медицинское учреждение.