Поиск Яндекса
Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В районе села Красная Поляна в ДНР при атаке БПЛА ВСУ пострадал мужчина

Мужчина получил ранение в результате атаки украинского беспилотника возле села Красная Поляна в Великоновоселковском муниципальном округе ДНР. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

Источник: Life.ru

По данным мэра, пострадавшему оказали квалифицированную медицинскую помощь. Кулемзин уточнил, что раненый — мужчина 1965 года рождения.

Ранее в курской слободе Белой Беловского района из-за атаки украинского дрона ранение получил местный житель. По словам губернатора Александра Хинштейна, у 50-летнего мужчины слепые осколочные ранения всего тела. Раненому сразу оказали первую помощь. После этого его отправили в Курскую областную больницу.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.