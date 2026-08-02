В районе села Красная Поляна в ДНР при атаке БПЛА ВСУ пострадал мужчина

Ранее в курской слободе Белой Беловского района из-за атаки украинского дрона ранение получил местный житель. По словам губернатора Александра Хинштейна, у 50-летнего мужчины слепые осколочные ранения всего тела. Раненому сразу оказали первую помощь. После этого его отправили в Курскую областную больницу.