В районе села Красная Поляна в ДНР при атаке БПЛА ВСУ пострадал мужчина

По данным мэра, пострадавшему оказали квалифицированную медицинскую помощь. Кулемзин уточнил, что раненый — мужчина 1965 года рождения.
Ранее в курской слободе Белой Беловского района из-за атаки украинского дрона ранение получил местный житель. По словам губернатора Александра Хинштейна, у 50-летнего мужчины слепые осколочные ранения всего тела. Раненому сразу оказали первую помощь. После этого его отправили в Курскую областную больницу.
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