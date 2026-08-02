В Мексике задержали лидера картеля «Лос-Рейес» Пончо

Мексиканские силовики задержали предполагаемого лидера преступной группировки «Лос-Рейес» Альфонсо Фернандеса Магальона, известного под прозвищем Пончо. Операцию провели военнослужащие совместно с сотрудниками правоохранительных органов, сообщил министр безопасности страны Омар Гарсия Арфуш в соцсети X (ранее — Twitter)*.
Ранее власти США объявили вознаграждение в размере до пяти миллионов долларов за информацию, которая могла привести к установлению его местонахождения.
После задержания участники группировки попытались воспрепятствовать вывозу подозреваемого. По данным властей, они перекрыли несколько автомобильных дорог и подожгли транспортные средства, пытаясь осложнить действия силовиков.
По информации мексиканских СМИ, Магальона подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков, угонам автомобилей и вымогательству. Кроме того, следствие проверяет его возможную связь с атаками беспилотников на военнослужащих, произошедшими в 2025 и 2026 годах. Сообщается также, что группировка «Лос-Рейес» входит в состав преступного объединения «Картелес унидос».
* Соцсеть X заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.