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В Мексике задержали лидера картеля «Лос-Рейес» Пончо

В Мексике задержали главаря картеля за вознаграждение в пять миллионов долларов.

Источник: Аргументы и факты

Мексиканские силовики задержали предполагаемого лидера преступной группировки «Лос-Рейес» Альфонсо Фернандеса Магальона, известного под прозвищем Пончо. Операцию провели военнослужащие совместно с сотрудниками правоохранительных органов, сообщил министр безопасности страны Омар Гарсия Арфуш в соцсети X (ранее — Twitter)*.

Ранее власти США объявили вознаграждение в размере до пяти миллионов долларов за информацию, которая могла привести к установлению его местонахождения.

После задержания участники группировки попытались воспрепятствовать вывозу подозреваемого. По данным властей, они перекрыли несколько автомобильных дорог и подожгли транспортные средства, пытаясь осложнить действия силовиков.

По информации мексиканских СМИ, Магальона подозревают в причастности к незаконному обороту наркотиков, угонам автомобилей и вымогательству. Кроме того, следствие проверяет его возможную связь с атаками беспилотников на военнослужащих, произошедшими в 2025 и 2026 годах. Сообщается также, что группировка «Лос-Рейес» входит в состав преступного объединения «Картелес унидос».

Ранее сообщалось, что картель угрозами заставил сборную Эквадора заставили проиграть Мексике в 1/16 финала чемпионата мира.

* Соцсеть X заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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