Львова-Белова сообщила о состоянии пострадавших детей при ударе ВСУ по площадке в Белгородской области

Пострадавшие при атаке беспилотника на детскую площадку в Белгородской области девочки находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова в «Максе».