Львова-Белова сообщила о состоянии пострадавших детей при ударе ВСУ по площадке в Белгородской области

Ранее врио губернатора региона Александр Шуваев сообщил, что в селе Принцевка Валуйского округа при ударе БПЛА погибла 13-летняя девочка. Ещё две несовершеннолетние получили ранения и были госпитализированы.
«Две девочки девяти и семи лет с множественными осколочными ранениями госпитализированы в районную больницу. По предварительным данным, в состоянии средней степени тяжести. Детям оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнила Львова-Белова.
Ранее Мария Львова-Белова назвала терактом атаку ВСУ по Белгородской области. Она заявила о «бесчеловечном террористическом акте» и выразила соболезнования семье погибшей. Львова-Белова также сообщила, что поддерживает связь с региональным детским омбудсменом Галиной Пятых и следит за ситуацией.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.