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Стало известно состояние пострадавших при атаке БПЛА детей

Девочки, пострадавшие в результате атаки украинского беспилотника на детскую площадку в Белгородской области, по предварительным данным, находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова.

Источник: Reuters

В воскресенье врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев проинформировал, что в результате удара БПЛА в селе Принцевка погибла девочка 13 лет. Также ранения получили девочки семи и девяти лет, которые были госпитализированы.

«Две девочки девяти и семи лет с множественными осколочными ранениями госпитализированы в районную больницу. По предварительным данным, в состоянии средней степени тяжести. Детям оказывается необходимая медицинская помощь», — написала Львова-Белова в канале на платформе «Макс».

Как уточнила омбудсмен, она поддерживает связь с детским уполномоченным в регионе Галиной Пятых.

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