Стало известно состояние пострадавших при атаке БПЛА детей

В воскресенье врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев проинформировал, что в результате удара БПЛА в селе Принцевка погибла девочка 13 лет. Также ранения получили девочки семи и девяти лет, которые были госпитализированы.
«Две девочки девяти и семи лет с множественными осколочными ранениями госпитализированы в районную больницу. По предварительным данным, в состоянии средней степени тяжести. Детям оказывается необходимая медицинская помощь», — написала Львова-Белова в канале на платформе «Макс».
Как уточнила омбудсмен, она поддерживает связь с детским уполномоченным в регионе Галиной Пятых.