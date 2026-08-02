Пьяный водитель сбил подростка и въехал в здание в Калининграде

«По предварительным данным, 02.08.2026 в 19:14 в городе Калининграде на улице Черняховского, водитель 1975 года рождения с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем “Пежо” не справился с управлением, допустил наезд на пешехода 2011 года рождения с последующим наездом на здание», — говорится в сообщении.