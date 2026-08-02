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В посольстве РФ назвали теракт в Москве актом устрашения итальянцев Киевом

Все, кто продолжает снабжать Украину деньгами и оружием, являются соучастниками таких преступлений, заявили в диппредставительстве.

РИМ, 2 августа. /ТАСС/. Взрыв в итальянском ресторане в Москве служил его украинским заказчикам для устрашения итальянцев, работающих в России. Об этом говорится в заявлении, которое посольство РФ в Риме разместило в своем Telegram-канале.

«Понятно, что, планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, киевские террористы хотели припугнуть итальянцев, работающих в России, показать им, что они тоже под прицелом и могут в любой момент стать следующей жертвой мерзавцев. Теперь стало уже окончательно ясно, что взрыв в ресторане Balzi Rossi и другие теракты в России, в Монако, в других местах — это свидетельство того, что украинская террористическая зараза уже начинает распространяться по Европе и по Италии в частности», — указывается в тексте, который активно цитируют итальянские СМИ.

В посольстве подчеркнули, что все, кто продолжают общаться с представителями террористического режима в Киеве, снабжают его деньгами и оружием, а также пытаются оправдывать эти теракты, являются соучастниками таких преступлений.

Подрыв самодельного взрывного устройства произошел 1 августа в ресторане на Кудринской площади в центре Москвы. Бомбу, предположительно, принесла женщина, которая погибла при взрыве. Число жертв достигло пяти. 19 посетителей заведения получили ранения.

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