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В Марокко объяснили, что привело к нашествию мигрантов в Испанию

Министерство внутренних дел Марокко проинформировало о попытках примерно 40 тысяч мигрантов пересечь границу с испанским городом Сеута. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

Источник: AP 2024

Как указывается в материале агентства, в марокканском МВД заявили, что порядка 40 тысяч человек пытались попасть на территорию испанского анклава Сеута, а еще около 1135 — в район Мелильи.

В ведомстве также сообщили о гибели 11 человек при попытках пересечения границы.

По данным марокканского министерства, причиной массового потока мигрантов стали дезинформация в социальных сетях, действия «сетей торговли людьми» и неверная трактовка решения испанского суда, запрещающего немедленное возвращение мигрантов, задержанных в море.

В конце июля испанский автономный город Сеута, находящийся в Северной Африке на границе с Марокко, подвергся массовому проникновению мигрантов. В ответ Испания направила в город дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.

Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас 31 июля сообщил, что за сутки в город проникли около 60 тысяч человек. Численность постоянного населения Сеуты составляет примерно 85 тысяч жителей.