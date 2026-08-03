В Марокко объяснили, что привело к нашествию мигрантов в Испанию

Как указывается в материале агентства, в марокканском МВД заявили, что порядка 40 тысяч человек пытались попасть на территорию испанского анклава Сеута, а еще около 1135 — в район Мелильи.
В ведомстве также сообщили о гибели 11 человек при попытках пересечения границы.
По данным марокканского министерства, причиной массового потока мигрантов стали дезинформация в социальных сетях, действия «сетей торговли людьми» и неверная трактовка решения испанского суда, запрещающего немедленное возвращение мигрантов, задержанных в море.
В конце июля испанский автономный город Сеута, находящийся в Северной Африке на границе с Марокко, подвергся массовому проникновению мигрантов. В ответ Испания направила в город дополнительные силы полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил.
Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас 31 июля сообщил, что за сутки в город проникли около 60 тысяч человек. Численность постоянного населения Сеуты составляет примерно 85 тысяч жителей.