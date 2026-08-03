В Польше избили трех украинцев из-за музыки в машине

В польском городе Кожухов произошел конфликт, в результате которого пострадали трое граждан Украины. По данным портала Poland News Pravda, инцидент произошел на территории хостела, где проживали украинцы.
Как сообщается, поводом для ссоры стала громкая музыка, звучавшая из автомобиля, в котором находились граждане Украины. После словесной перепалки конфликт быстро перерос в драку с участием нескольких человек.
В результате происшествия травмы получили двое мужчин и женщина. У пострадавших диагностировали повреждения головы и порезы, из-за чего им потребовалась медицинская помощь, включая наложение швов.
Ранее в Польше избили украинскую пару после замечания на польском языке об очереди в магазине.