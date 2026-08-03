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В Хабаровском крае катер врезался в лодку с пятью отдыхающими на Амуре

В результате происшествия один человек погиб.

Источник: AmurMedia

В Хабаровском крае транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия на реке Амур. 2 августа около 2.00 в акватории реки Амур в районе пристани города Амурска в Хабаровском крае произошло столкновение резиновой лодки и катера, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«По предварительным данным, лодка с пятью отдыхающими на борту двигалась от озера Падали в сторону города Амурска, по пути следования в них врезался катер», — говорится в сообщении.

В результате лодка опрокинулась, один мужчина получил травмы, не совместимые с жизни.

Остальных граждан на берег доставило судно, проходившее мимо.

Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и контролирует ход проведения доследственной проверки.

Также надзорное ведомство проверяет полноту реализации уполномоченными органами полномочий по профилактике происшествий на водном транспорте.