В Хабаровском крае катер врезался в лодку с пятью отдыхающими на Амуре

В Хабаровском крае транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства происшествия на реке Амур. 2 августа около 2.00 в акватории реки Амур в районе пристани города Амурска в Хабаровском крае произошло столкновение резиновой лодки и катера, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
«По предварительным данным, лодка с пятью отдыхающими на борту двигалась от озера Падали в сторону города Амурска, по пути следования в них врезался катер», — говорится в сообщении.
В результате лодка опрокинулась, один мужчина получил травмы, не совместимые с жизни.
Остальных граждан на берег доставило судно, проходившее мимо.
Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и контролирует ход проведения доследственной проверки.
Также надзорное ведомство проверяет полноту реализации уполномоченными органами полномочий по профилактике происшествий на водном транспорте.