ВСУ более чем вдвое увеличили число атак на Белгородскую область за 2 месяца

Ранее сообщалось, что с начала года в результате украинских атак погибли более 35 несовершеннолетних. Ещё около 300 детей получили ранения, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Он назвал удары по детям военным преступлением. Заявление прозвучало после атаки беспилотника на село Принцевка Белгородской области. По данным российских властей, дрон нанёс удар рядом с детской площадкой.