При взрыве у полицейского участка в Пакистане погибли 14 человек

«По меньшей мере 14 человек, включая сотрудников полиции, погибли и ещё как минимум 18 получили ранения», — говорится в публикации.
Взрыв произошёл у ворот участка во время митинга на площади Кабал-Чоук. На мероприятии сотни местных жителей выражали протест против недавнего роста террористической активности в долине Сват.
Ранее около 40 тысяч нелегальных мигрантов попытались пересечь границу испанского анклава Сеута, ещё свыше 1,1 тысячи человек направились к Мелилье. Данные были получены с помощью систем полевого мониторинга и отслеживания. По информации ведомства, всем мигрантам, которым удалось попасть в Мелилью, пришлось вернуться обратно, а ситуация на границе с испанскими анклавами остаётся под постоянным контролем марокканских служб.
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