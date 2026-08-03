При взрыве у полицейского участка в Пакистане погибли 14 человек

Ранее около 40 тысяч нелегальных мигрантов попытались пересечь границу испанского анклава Сеута, ещё свыше 1,1 тысячи человек направились к Мелилье. Данные были получены с помощью систем полевого мониторинга и отслеживания. По информации ведомства, всем мигрантам, которым удалось попасть в Мелилью, пришлось вернуться обратно, а ситуация на границе с испанскими анклавами остаётся под постоянным контролем марокканских служб.