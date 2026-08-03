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В районе села Красная Поляна ДНР при атаке ВСУ пострадал мужчина

Мужчина получил ранение в результате атаки украинского беспилотника в районе села Красная Поляна ДНР.

Источник: Аргументы и факты

В районе села Красная Поляна в Великоновоселковском муниципальном округе ДНР мужчина получил ранения в результате атаки беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

По предварительным данным, пострадавшим оказался мужчина 1965 года рождения. Инцидент произошел вблизи населенного пункта, где, по информации местных властей, был зафиксирован удар беспилотника.

После происшествия пострадавшему оказали необходимую медицинскую помощь. Других подробностей о его состоянии и обстоятельствах случившегося на данный момент не приводится.

Ранее в селе Принцевка в Валуйском округе Белгородской области беспилотник ВСУ ударил рядом с детской площадкой, погибла 13-летняя девочка, еще две пострадали.