Получившую 7 млн рублей за погибшего мужа жену с Кубани обвинили в фиктивном браке

Все началось в 2024 году. 18-летняя девушка заключила брак с участником СВО. Однако, как выяснила Славянская межрайонная прокуратура, супруги не жили вместе, не вели общего хозяйства и не планировали создавать семью. Единственная цель — получить выплаты в случае гибели военнослужащего.