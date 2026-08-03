Три человека стали жертвами ДТП с двумя «Ладами» в Дагестане

Ранее шесть человек погибли и ещё 30 пострадали в результате массового ДТП в итальянской провинции Риети в области Лацио у границы с Умбрией. По предварительным данным, столкнулись автобус, дом на колёсах и три легковых автомобиля. Жертвами аварии стали оба водителя, два пассажира автобуса и два человека, находившиеся в доме на колёсах.