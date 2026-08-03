Землетрясение магнитудой 4,6 произошло у южных Курил

Ранее в Неаполе землетрясение магнитудой 4,7 на месте древнего подводного вулкана вызвало небольшие повреждения зданий. Пожарные заявили, что поступили сигналы о незначительных повреждениях, но экстренных вызовов о помощи не было. Власти на всякий случай приостановили работу метро и движение поездов. По данным местных СМИ, это одно из самых сильных землетрясений в этом районе за последнее время.