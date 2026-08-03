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В Дагестане три человека погибли в ДТП: среди пострадавших есть дети

В результате ДТП в Дагестане погибли три человека, шестеро пострадали.

Источник: Комсомольская правда

В Дагестане поздно вечером 2 августа произошло смертельное ДТП. Вблизи населенного пункта Баматюрт столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли три человека, еще шестеро пострадали. Так сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

Уточняется, что среди раненых есть двое детей. Об их состоянии информации нет. К ликвидации последствий ДТП привлекли 18 специалистов и пять единиц техники МЧС.

«Погибли три человека. Пострадавших доставили в центральную городскую больницу Хасавюрта», — сказано в уведомлении.

В тот же вечер в Новосибирске столкнулись мопед и легковой автомобиль. В Госавтоинспекции региона проинформировали об одном погибшем. Как выяснилось, жертвой аварии стал водитель мопеда. За рулем был несовершеннолетний юноша.

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