При столкновении катера и лодки в Хабаровском крае погиб человек

В Амурском районе на реке Амур катер врезался в резиновую лодку с отдыхающими, один человек погиб, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Столкновение произошло в ночное время 2 августа.
Происшествие случилось недалеко от пристани Амурска, в направлении которого от озера Падали двигалась лодка, в которой находились пять человек. После столкновения с катером лодка перевернулась, и один из отдыхающих получил травмы, от которых скончался.
Остальных четырех человек забрало и доставило на берег проходившее мимо судно.
— Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства произошедшего и контролирует ход проведения доследственной проверки, — сообщили в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
Напомним, ранее в Ульчском районе у села Богородское перевернулась лодка и утонула 10-летняя девочка.