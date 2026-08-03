Al Jazeera: 19 палестинцев стали жертвами израильских военных в Газе

Сообщается, что большинство погибших находились в городе Газа и северной части анклава. Также поступила информация о жертвах и раненых после удара по автомобилю в Дейр-эль-Балахе, а ранее экстренные службы информировали о пострадавших при атаке беспилотника в районе гуманитарной зоны Эль-Маваси.