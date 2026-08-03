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Al Jazeera: 19 палестинцев стали жертвами израильских военных в Газе

По меньшей мере 19 палестинцев погибли с начала суток в результате действий израильских военных в секторе Газа.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере 19 палестинцев погибли с начала суток в результате действий израильских военных в секторе Газа. Такие данные, со ссылкой на медицинские источники в больницах анклава, распространил телеканал Al Jazeera.

Сообщается, что большинство погибших находились в городе Газа и северной части анклава. Также поступила информация о жертвах и раненых после удара по автомобилю в Дейр-эль-Балахе, а ранее экстренные службы информировали о пострадавших при атаке беспилотника в районе гуманитарной зоны Эль-Маваси.

Кроме того, медицинские учреждения и Палестинское общество Красного Полумесяца сообщили о новых пострадавших в районах Хан-Юниса и Джабалии. При этом обстоятельства гибели еще пяти человек на данный момент не уточняются.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении договорённости о полном разоружении ХАМАС. По словам главы Белого дома, по мере сдачи оружия израильские войска будут выводиться из региона.

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