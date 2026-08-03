Al Jazeera: 19 палестинцев стали жертвами израильских военных в Газе

По меньшей мере 19 палестинцев погибли с начала суток в результате действий израильских военных в секторе Газа. Такие данные, со ссылкой на медицинские источники в больницах анклава, распространил телеканал Al Jazeera.
Сообщается, что большинство погибших находились в городе Газа и северной части анклава. Также поступила информация о жертвах и раненых после удара по автомобилю в Дейр-эль-Балахе, а ранее экстренные службы информировали о пострадавших при атаке беспилотника в районе гуманитарной зоны Эль-Маваси.
Кроме того, медицинские учреждения и Палестинское общество Красного Полумесяца сообщили о новых пострадавших в районах Хан-Юниса и Джабалии. При этом обстоятельства гибели еще пяти человек на данный момент не уточняются.