В МВД Марокко сообщили о гибели 11 человек в Сеуте

Министерство внутренних дел Марокко сообщило о гибели 11 человек во время массовой попытки нелегальных мигрантов попасть в испанский автономный город Сеута на северном побережье Африки. По официальным данным, один человек погиб в результате падения со скал, еще десять утонули.
Марокканские власти уточнили, что трагедия произошла на фоне массового наплыва мигрантов, пытавшихся пересечь границу. При этом информация о возможных новых жертвах продолжает проверяться совместно с испанской стороной.
Ведомство также сообщило, что компетентные службы устанавливают точное число пострадавших, а также их личности и гражданство. После завершения проверки власти намерены провести все необходимые юридические, административные и гуманитарные процедуры.
Ранее испанские власти установили на морском участке границы анклава Сеута с Марокко плавучее заграждение длиной около 500 метров.