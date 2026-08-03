В МВД Марокко сообщили о гибели 11 человек в Сеуте

Министерство внутренних дел Марокко сообщило о гибели 11 человек во время массовой попытки нелегальных мигрантов попасть в испанский автономный город Сеута на северном побережье Африки. По официальным данным, один человек погиб в результате падения со скал, еще десять утонули.