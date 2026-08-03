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В МВД Марокко сообщили о гибели 11 человек в Сеуте

Один человек погиб в результате несчастного случая, еще десять утонули во время массового наплыва нелегальных мигрантов в испанский город Сеута.

Источник: Аргументы и факты

Министерство внутренних дел Марокко сообщило о гибели 11 человек во время массовой попытки нелегальных мигрантов попасть в испанский автономный город Сеута на северном побережье Африки. По официальным данным, один человек погиб в результате падения со скал, еще десять утонули.

Марокканские власти уточнили, что трагедия произошла на фоне массового наплыва мигрантов, пытавшихся пересечь границу. При этом информация о возможных новых жертвах продолжает проверяться совместно с испанской стороной.

Ведомство также сообщило, что компетентные службы устанавливают точное число пострадавших, а также их личности и гражданство. После завершения проверки власти намерены провести все необходимые юридические, административные и гуманитарные процедуры.

Ранее испанские власти установили на морском участке границы анклава Сеута с Марокко плавучее заграждение длиной около 500 метров.