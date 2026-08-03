AP: в штате Вашингтон лесные пожары уничтожили не менее 600 строений

НЬЮ-ЙОРК, 3 августа. /ТАСС/. Порядка 60 тыс. человек вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров в округе Спокан (штат Вашингтон), огонь уже уничтожил не менее 600 строений. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
По его сведениям, огонь, бушующий вокруг города Спокан, второго по размеру города в штате, за выходные уже охватил площадь в 21 кв. км.
Губернатор Вашингтона Боб Фергюсон сообщил о том, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в штате и попросил федеральные власти оказать поддержку в борьбе со стихией. «Несколько минут назад я говорил с президентом Трампом и министром [внутренней безопасности Маркуэйном] Маллином. Я подробно описал, насколько ужасная и разрушительная ситуация сложилась в Спокане и в штате. Президент уведомлен о ситуации и выразил свою обеспокоенность положением жителей штата Вашингтон в это тяжелое время. Мы будем совместно работать над дополнительными запросами на федеральную помощь», — написал Фергюсон в X.
Ранее сообщалось, что для борьбы с лесными пожарами в Вашингтоне были задействованы бойцы Национальной гвардии. Всего пожары в штате Вашингтон затронули площадь порядка 1 тыс. кв. км, часть из них, в том числе и близ Спокана, взять под контроль пока не удается.