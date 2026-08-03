AP: в штате Вашингтон лесные пожары уничтожили не менее 600 строений

Губернатор Вашингтона Боб Фергюсон сообщил о том, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в штате и попросил федеральные власти оказать поддержку в борьбе со стихией. «Несколько минут назад я говорил с президентом Трампом и министром [внутренней безопасности Маркуэйном] Маллином. Я подробно описал, насколько ужасная и разрушительная ситуация сложилась в Спокане и в штате. Президент уведомлен о ситуации и выразил свою обеспокоенность положением жителей штата Вашингтон в это тяжелое время. Мы будем совместно работать над дополнительными запросами на федеральную помощь», — написал Фергюсон в X.