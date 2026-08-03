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Две девочки на самокате получили травмы в ДТП в Комсомольске-на-Амуре

Подростки выехали на СИМ на пешеходный переход.

Источник: Хабаровский край сегодня

В Комсомольске-на-Амуре девочки 12 и 13 лет на самокате выехали на пешеходный переход, попали под автомобиль и получили травмы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

ДТП произошло вечером 2 августа на Аллее Труда, 52. Подростки, не спешившись, как того требуют правила дорожного движения, и находясь вдвоем на арендованном электросамокате, что тоже запрещено, пытались пересечь дорогу. В результате их сбил автомобиль Toyota Harrier.

Младшая, управлявшая самокатом, госпитализирована с переломом ключицы, старшая — с переломом бедра.

— Материал по факту нарушения ПДД несовершеннолетними направлен в ПДН для профилактической работы с семьями и для решения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности, — сообщили в Госавтоинспекции Комсомольска-на-Амуре.

Напомним, ранее водитель «Тойоты» в Комсомольске-на-Амуре сбил 14-летнего подростка на самокате.