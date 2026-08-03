Две девочки на самокате получили травмы в ДТП в Комсомольске-на-Амуре

ДТП произошло вечером 2 августа на Аллее Труда, 52. Подростки, не спешившись, как того требуют правила дорожного движения, и находясь вдвоем на арендованном электросамокате, что тоже запрещено, пытались пересечь дорогу. В результате их сбил автомобиль Toyota Harrier.