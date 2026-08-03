В Хакасии осудили жителя, который шесть лет назад убил приятеля на рыбалке

Летом 2020 года мужчина с приятелем рыбачили в урочище Большой Он Таштыпского района. В нетрезвом виде осужденный ударил потерпевшего кулаком в голову и тот скончался на месте. После этого виновный спрятал тело. Останки мужчины обнаружили только через год.