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В Хакасии осудили жителя, который шесть лет назад убил приятеля на рыбалке

Тело погибшего обнаружили только спустя год.

Источник: Комсомольская правда

В Хакасии Таштыпский районный суд на основании единодушного обвинительного вердикта коллегии присяжных вынес приговор 38-летнему жителю Аскизского района. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Летом 2020 года мужчина с приятелем рыбачили в урочище Большой Он Таштыпского района. В нетрезвом виде осужденный ударил потерпевшего кулаком в голову и тот скончался на месте. После этого виновный спрятал тело. Останки мужчины обнаружили только через год.

Спустя шесть лет убийце вынесли приговор: 11 лет колонии строгого режима с ограничением свободы сроком один год. Также с него взыскали четыре миллиона рублей компенсации морального вреда.