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Подросток на мопеде погиб после столкновения с кроссовером в Новосибирске

В Советском районе Новосибирска 2 августа произошло смертельное ДТП с участием мопеда и легкового автомобиля. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

Источник: Сиб.фм

По предварительным данным, 17-летний водитель мопеда Racer, не имевший водительских прав, двигался по улице Ионосферной в сторону Институтской. В какой-то момент он справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Captiva под управлением 49-летнего водителя.

Подросток получил тяжелые травмы и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее «Сиб.фм» сообщал о том, что водитель «УАЗа» насмерть сбил семилетнего мальчика на трассе в Новосибирской области.