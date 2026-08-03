Подросток на мопеде погиб после столкновения с кроссовером в Новосибирске

По предварительным данным, 17-летний водитель мопеда Racer, не имевший водительских прав, двигался по улице Ионосферной в сторону Институтской. В какой-то момент он справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Chevrolet Captiva под управлением 49-летнего водителя.