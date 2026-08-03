В Днепропетровске на фоне сирен прогремели взрывы

Серия взрывов прогремела в ночь на 3 августа в Днепропетровске, сообщили украинские СМИ.
Инциденты произошли на фоне объявленной в городе воздушной тревоги. Сначала поступила информация об одном взрыве, после стало известно ещё о нескольких.
Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, режим воздушной тревоги действует на некоторых территориях Днепропетровской области.
Напомним, в ночь с 1 на 2 августа, по информации украинских СМИ, взрывы прогремели в пригороде Харькова и Изюмском районе Харьковской области. При этом в регионе включили сирены опасности с воздуха.
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