Две девочки пострадали в ДТП с грузовиком в Новосибирском районе

ДТП зарегистрировали в 20:30 на автодороге «Инская — Барышево». Водитель 1997 года рождения за рулем грузовика «Скания» с полуприцепом ехал со стороны Кольцово в направлении трассы К-19Р. По предварительным данным, он не заметил, что впереди остановилась иномарка «Хендай Санта-Фе» под управлением женщины 1985 года рождения — она ждала, чтобы повернуть налево. Грузовик врезался в «Хендай» сзади, от удара ту отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с «Киа Спортаж», за рулем которого сидел мужчина 1987 года рождения.