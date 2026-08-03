Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении вдовы ветерана ВОВ в Приморье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Приморскому краю Эдуарду Трубчику доложить о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого после избиения 85-летней пенсионерки в Артёме. По данным соцсетей, пострадавшая является вдовой ветерана Великой Отечественной войны, а нападение произошло на почве жилищного спора. Женщина госпитализирована, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
«В социальных медиа сообщается, что в Приморском крае женщина избила пенсионерку, которая является вдовой ветерана Великой Отечественной войны, из-за жилищного спора. Пострадавшая госпитализирована. Следственными органами СК России по Приморскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, прокуратура города Артёма взяла на контроль ход процессуальной проверки, организованной правоохранительными органами. Инцидент произошёл 30 июля 2026 года, информация о нём широко разошлась в социальных сетях. Надзорное ведомство оценит полноту и своевременность мер, принятых полицией, и соблюдение прав пострадавшей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Глава СКР поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате.