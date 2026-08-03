Бастрыкин потребовал доклад по делу об избиении вдовы ветерана ВОВ в Приморье

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, прокуратура города Артёма взяла на контроль ход процессуальной проверки, организованной правоохранительными органами. Инцидент произошёл 30 июля 2026 года, информация о нём широко разошлась в социальных сетях. Надзорное ведомство оценит полноту и своевременность мер, принятых полицией, и соблюдение прав пострадавшей. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Глава СКР поставил ход расследования на контроль в центральном аппарате.