UKMTO: у берегов Омана произошёл взрыв возле танкера

Взрыв произошёл рядом с танкером, который шёл у побережья Омана, сообщил Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при военно-морских силах Британии.
В управлении уточнили, что инцидент случился в 20 километрах к северо-востоку от города Эль-Хасаба.
«Капитан танкера сообщил, что слышал взрыв в непосредственной близости от судна», — отметили в UKMTO.
По данным ведомства, танкер и его команда находятся в безопасности. В связи с происшествием местные власти проводят расследование.
Напомним, 21 июля сообщалось, что у берегов Омана в Ормузском проливе обстрелу подверглось судно. Оно шло в 8 морских милях (14,8 километра) от населённого пункта Лимах. В судно попал неизвестный снаряд.
26 июля стало известно, что в Ормузском проливе на мине подорвался нефтяной танкер, который отклонился от маршрута, проложенного Ираном.