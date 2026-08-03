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UKMTO: у берегов Омана произошёл взрыв возле танкера

В Британии сообщили о взрыве рядом с танкером, который шёл в 20 км от побережья Омана.

Источник: Аргументы и факты

Взрыв произошёл рядом с танкером, который шёл у побережья Омана, сообщил Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) при военно-морских силах Британии.

В управлении уточнили, что инцидент случился в 20 километрах к северо-востоку от города Эль-Хасаба.

«Капитан танкера сообщил, что слышал взрыв в непосредственной близости от судна», — отметили в UKMTO.

По данным ведомства, танкер и его команда находятся в безопасности. В связи с происшествием местные власти проводят расследование.

Напомним, 21 июля сообщалось, что у берегов Омана в Ормузском проливе обстрелу подверглось судно. Оно шло в 8 морских милях (14,8 километра) от населённого пункта Лимах. В судно попал неизвестный снаряд.

26 июля стало известно, что в Ормузском проливе на мине подорвался нефтяной танкер, который отклонился от маршрута, проложенного Ираном.