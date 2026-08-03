В Бразилии застрелили 15-летнего футболиста «Сентро Спортиво Алагоано»

Микаэл ранее представлял академию «Сан-Паулу», куда присоединился во второй половине прошлого года. В составе юношеских команд клуба он выступал на уровнях до 14 и до 15 лет, а также стал победителем Кубка Fictor среди игроков до 15 лет в 2026 году. После ухода из «Сан-Паулу» футболист вернулся в Масейо и начал тренироваться с командой CSA до 15 лет. Клуб выразил соболезнования семье и близким спортсмена, а также призвал власти довести расследование до конца.