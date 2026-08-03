Массовое ДТП произошло на улице Станционной в Новосибирске

От удара «Форд» опрокинулся и задел стоящий впереди автомобиль «Сузуки-Аэро» под управлением мужчины 1990 года рождения. «Сузуки» отбросило на впереди стоящую «Тойоту-Платц» с водителем 1995 года рождения, а та, в свою очередь, врезалась в машину «Билгии-Х70» под управлением водителя 1970 года рождения. Все автомобили стояли в полосе для поворота налево на улицу Порт-Артурская.