Массовое ДТП произошло на улице Станционной в Новосибирске

Ночью 2 августа в Ленинском районе Новосибирска произошла массовая авария с участием шести автомобилей, в результате которой пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Новосибирской области.
ДТП случилось в 23:00 на улице Станционной, 78. Грузовик «Скания» под управлением водителя 1999 года рождения ехал по дороге и столкнулся со встречным внедорожником «Ренж Ровер», за рулем которого сидел мужчина 1964 года рождения. После этого грузовик врезался в автомобиль «Форд», который остановился на красный свет светофора. За рулем «Форда» находился водитель 1976 года рождения.
От удара «Форд» опрокинулся и задел стоящий впереди автомобиль «Сузуки-Аэро» под управлением мужчины 1990 года рождения. «Сузуки» отбросило на впереди стоящую «Тойоту-Платц» с водителем 1995 года рождения, а та, в свою очередь, врезалась в машину «Билгии-Х70» под управлением водителя 1970 года рождения. Все автомобили стояли в полосе для поворота налево на улицу Порт-Артурская.
В результате аварии травмы получил водитель «Форда» 1976 года рождения. Его доставили в больницу. На месте происшествия работал наряд ДПС, сотрудники выясняют детали случившегося.